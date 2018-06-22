Niğde'de sel sularına kapılıp sürüklenmeye başlayan eşeğin yardımına vatandaşlar koştu. Eşeği güçlükle sel sularında kurtaran vatandaşların mücadelesi kameraya yansıdı.

SEL SUYUNA KAPILAN EŞEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Altunhisar ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Dere yatağında otlayan eşeğin sel suyuna kapıldığını gören belde halkı, eşeği bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. 4 kişi tarafından dere yatağındaki suyun içinde sele kapılması engellenmeye çalışılan eşek, 10 dakikalık çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı.

Eşeğin kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şiddetli yağış bölgedeki ekili alanlarda da zarar neden oldu.

Kaynak: haberinburada