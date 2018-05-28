Fransa'nın başkenti Paris'te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı.

4. KATTAN SARKAN ÇOCUĞU DIŞ CEPHEDEN TIRMANARAK KURTARDI

Fransa'nın Başkenti Paris'teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU GÖRENLER KORKUYLA BEKLERKEN O TIRMANMA KARARI ALDI

Balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı.

ÇOCUĞU KURTARDI, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Daha sonrasında 4'üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. Sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai'nin onur ödülüne layık görülmesi istendi.

AİLESİNDEN ALINIP ÇOCUK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada