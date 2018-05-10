KAFASINA ŞİŞE SAPLANAN ŞAHAN GÖKBAKAR'IN VİDEOSU YARIM MİLYON İZLENDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıyla yine hayranlarını güldürmeyi başardı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenleri güldürdü. Kolonya şişesini kafasına koyan Gökbakar, şişe kafasına saplanmış gibi davrandı.
"KOLONYA ŞİŞESİYLE YAŞIYORUM"
Şişeyi çocuğunun attığını söyleyen Gökbakar "4 yıldır kafamda kolonya şişesiyle yaşıyorum. Çocuk fırlattı, çarpmasıyla kalması bir oldu" diye konuştu.
YARIM MİLYON İZLENDİ
Şahan'ın paylaşımı kısa sürede yarım milyona yakın izlendi.
Kaynak: haberinburada
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