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Kadın terörist PKK'ya katılışını anlattı, HDP detayı dikkat çekti!

KADIN TERÖRİST PKK'YA KATILIŞINI ANLATTI, HDP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Teslim olan PKK'lı kadın teröristin itirafları olay oldu. Terörist, kendisini HDP'lilerin PKK'ya teslim ettiklerini söyledi.

Tarih : 27 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Kadın Terörist Pkk'ya Katılışını Anlattı, Hdp Detayı Dikkat Çekti!(8/10)4

Çatışmada yakalanan PKK'lı kadın teröristin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Terör örgütüne bu yıl katıldığını söyleyen terörist Diyarbakır'da HDP il binasında tanıştığı bir kadın tarafından PKK'lılara teslim edildiğini söyledi.

"BENİ HDP'LİLER PKK'YA TESLİM ETTİ"

"Beni HDP'liler götürüp PKK'lılara teslim etti" diyen kadın terörist yaşadıklarını şöyle anlattı: "Teröristler tarafından dağa çıkarıldım. Esrar tarlalarının nöbetini tutmak için getirildim. Çatışma çıktı, sıkıştık. Mermim bitince teslim oldum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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