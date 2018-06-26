KADIN SEÇMEN OY PUSULASINA NUMARASINI YAZIP ERDOĞAN'A NOT BIRAKTI
Konya'da oy kullanan bir seçmen cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasında bulunan Erdoğan fotoğrafının altına numarasıyla birlikte "Size ulaşmak istiyorum C.başkanım" yazılı not bıraktı.
Konya'da oy kullanan bir seçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir not yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasında bulunan Erdoğan fotoğrafının altına, "Size ulaşmak istiyorum C.başkanım" yazan kadın numarasını da not etti.
OY PUSULASININ ÜZERİNE NOT YAZDI
Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda oy kullanan M.B. isimli kadın, pusulasının üzerine not bıraktı.
"SİZE ULAŞMAK İSTİYORUM CUMHURBAŞKANIM"
Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre M.B., Erdoğan'ın fotoğrafının altındaki mühür alanına "Size ulaşmak istiyorum C.başkanım" notunu ve telefon numarasını yazdı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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