KADIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİ DERSTEN SONRA ODASINA ÇAĞIRIP İLİŞKİYE GİRDİ
Hawaii'de bir lisede çalışan 36 yaşındaki kadın öğretmen 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen 1 öğrencisiyle dersten sonra odasında ilişkiye girdiğini kabul etti.
Hawaii'de üç öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 36 yaşındaki kadın öğretmen Tiffany Eichler, öğrencilerden birini dersten sonra odasına çağırıp ilişkiye girdiğini kabul etti.
ARABAYLA ORMANLIK ALANA GİTMİŞ
Bir lisede görev yapan öğretmenin bir öğrencisi ile de aynı gün içinde arabasının arkasında ve öğrencinin evinin bodrum katında ilişkiye girdiği öğrenildi. Üçüncü öğrenci ile ise okuldaki veliler toplantısından sonra öğrencisini arabası ile bir ormanlık alana götürüp ilişkiye girdiği belirtildi.
19 YILLA YARGILANIYOR
Tutuklanan öğretmen, suçlu bulunması halinde 19 yıl hapis cezası alacak.
Kaynak: haberinburada
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