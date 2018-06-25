KADIN MUHABİRE CANLI YAYINDA TACİZ!
Brezilyalı kadın muhabir, canlı yayın sırasında kendisini öpmeye çalışan bir taraftarın tacizine uğrarken olay anbean ekrana geldi.
Brezilya'da yayın yapan Rede Globo televizyonunun muhabiri Julia Guimaraes, tacizci bir taraftarın hedefi oldu. Saldırıdan kıl payı kurtulan güzel muhabir, tacizciye sözlü olarak tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ünlü Oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygu Dolu Mesaj
- 12 Yaşındaki Kızın Kapısına Dayanıp Cinsel Organını Gösteren Sapık, 14 Gün Sonra Yakalandı
- Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayıp Tebrik Etti
- Fatih Portakal'dan Ak Parti'nin Seçim Zaferine İlk Yorum: Mücadeleye Devam
- Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar