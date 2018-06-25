Brezilyalı kadın muhabir, canlı yayın sırasında kendisini öpmeye çalışan bir taraftarın tacizine uğrarken olay anbean ekrana geldi.

Brezilya'da yayın yapan Rede Globo televizyonunun muhabiri Julia Guimaraes, tacizci bir taraftarın hedefi oldu. Saldırıdan kıl payı kurtulan güzel muhabir, tacizciye sözlü olarak tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada