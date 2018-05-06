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KADIKÖY'DE ZORLU MÜCADELE BAŞLADI!


Kadıköy'de zorlu mücadele başladı!
Tarih : 06 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Kadıköy'de Zorlu Mücadele Başladı!(6/10)5


Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.



CANLI ANLATIM



1' Zorlu mücadele Fırat Aydınus'un düdüğü ile başladı.



İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado



BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Furkan, Shehu, Badu, Batalla, Yusuf, Sow



FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇLARINDAN NOTLAR:



Fenerbahçe ile Bursaspor, Süper Lig'deki 98. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe önceki 97 maçta rakibine 49-14'lük üstünlük kurdu (34B).Fenerbahçe, Bursaspor ile oynadığı son 15 lig maçının sadece birinde mağlup oldu (8G 6B) ancak son dört maçın sadece birini kazanabildi (2B 1M).İki takımın ligde oynadığı son yedi maçta toplam 10 gol atıldı (maç başına 1,4 gol).Fenerbahçe, Bursaspor'u evinde ağırladığı son maçta rakibine mağlup olmuştu. Bursaspor'un lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği beş galibiyetin dördü, 2006/07 sezonundan itibaren oynanan 11 maçta geldi (1B 6M).Bursaspor bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (3) ardından en az puan toplayan iki takımdan biri (14, Kayserispor ile birlikte). Bursaspor aynı zamanda ligin ikinci yarısında deplasmanda Karabükspor'un ardından (24) en fazla gol yiyen ikinci takım (16).



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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