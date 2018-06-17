KADIKÖY'DE KÖPEĞE ŞİDDET! DEHŞET ANLARI ANBEAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Kadıköy'de cani adamın bir köpeğe uyguladığı şiddet, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul Kadıköy'de bir köpeğe uygulanan şiddet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KÖPEĞE DEFALARCA VURUYOR VE SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ATIYOR
Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir köpek binanın girişine girerek yatıyor. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi de içeri girerek köpeğe defalarca vuruyor, ardından da sürükleyerek dışarıya atıyor.
"BİR AN ÖNCE KANUN ÇIKMALI"
Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SOHAYKO Derneği olarak olayı şiddetle kınıyoruz. Henüz Sakarya Sapanca'da meydana gelen vahşeti unutmadan Türkiye'nin her yerinden böyle görüntülerin gelmesi sebebiyle artık siyasetçilerin zaman kaybetmeden bir an önce bu yeni kanunu çıkartmaları gerekiyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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