Fenerbahçe semtinde 8 katlı apartmanın 8. katında tek başına yaşayan bir kadın siyanür içerek intihar etti.

BIRAKTIĞI MEKTUPTA SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİĞİ YAZIYORDU

45 yaşlarındaki kadın uzun süredir evinden çıkmıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.

Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.

AFAD, SİYANÜR MADDE KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ

Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ardından AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.Kaynak: Posta

Kaynak: haberinburada