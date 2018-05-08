Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

Kadıköy'de dehşet! Mektup bırakıp siyanürle intihar etti

KADIKÖY'DE DEHŞET! MEKTUP BIRAKIP SİYANÜRLE İNTİHAR ETTİ

İstanbul Fenerbahçe'de 45 yaşlarında bir kadın, yakınına mektup bırakıp siyanürle yaşamına son verdi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Kadıköy'de Dehşet! Mektup Bırakıp Siyanürle İntihar Etti(9/10)5

Fenerbahçe semtinde 8 katlı apartmanın 8. katında tek başına yaşayan bir kadın siyanür içerek intihar etti.

BIRAKTIĞI MEKTUPTA SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİĞİ YAZIYORDU

45 yaşlarındaki kadın uzun süredir evinden çıkmıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.

Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.

AFAD, SİYANÜR MADDE KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ

Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ardından AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.Kaynak: Posta

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadıköy  De  Dehşet  Mektup  Bırakıp  Siyanürle  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER