KADIKÖY'DE AKILALMAZ KAZA! GENCİN PANTOLON PAÇASI ÇARPAN ARAÇTA ASILI KALDI
Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan gence araba çarptı. Gencin pantolonunun bir parçası ona çarpan araçta asılı kaldı.
Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU
D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan'a, Konuralp Hayat'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
PANTOLON BACAĞI ARACIN ÖN BÖLÜMÜNDE ASILI KALDI
Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı. Bu arada çarpmanın etkisiyle Özkan'ın pantolon bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.
GÖRGÜ TANIĞI: YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI
Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi,"Yaya geçidinden geçerken araç çarptı" diye konuştu. Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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