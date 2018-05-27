Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipteki 41 yaşındaki dağcı Mustafa Okan İncear, dönüş yolunda iniş yaparken kayalıklara düşerek, yaşamını yitirdi.

9 DAĞCI YAYLAYA KAMP KURDU

Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağı'nın zirveye yakın Kapı mevkisinde meydana gelen olayda, 9 dağcı geldikleri Mezovit Yaylası'nda kamp kurdu. Dağcılardan 5'i, daha sonra zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı.

KAÇKAR DAĞI'NIN ZİRVESİNDEN İNERKEN KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacından zirveye ulaşan dağcılardan Mustafa Okan İnecar, dönüş yolunda iniş sırasında, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kayalıklara çakılan İncear, yaşamını yitirdi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Olayın haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri, bölgeye karadan ulaşmak için yola çıktı. Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği'nden de helikopter talep edildi. Bölgeye doğru yola çıkarılan helikopterle, dağcının cenazesinin alındı.

Kaynak: haberinburada