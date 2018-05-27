Bakan Soylu'dan Demirtaş Serbest Bırakılsın Çağrısına Tepki: Ne Battı Size
Baba Bush Hastaneye Kaldırıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Binlerce Kişiyle İftar Yaptı
Kaçkar Dağı Zirvesinden İnen Genç Dağcı Kayalıklara Çakılarak Can Verdi
Abd, Zirve Krizini Çözmek İçin Kuzey Kore'ye Heyet Gönderdi
Ab Heyeti Vize Muafiyetini Görüşmek Üzere Perşembe Günü Ankara'ya Gelecek
Abd'de First Lady'yi Konuşuyor: 15 Gündür Kayıp, Sağlık Durumundan Endişe Ediliyor!
Hastalıklı Etleri Mi Yedik? Bakanlıktan Açıklama Geldi!
Balıkesir'de Sele Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti
İsmail Kahraman: Meclis Başkanı Oldum Diye Kafam Boşalmadı!
Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı
Gazi Mahallesi'nde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı!
20 Dakika Taş Gibi Yağdı, 6 Kişi Hastanelik Oldu!
İnce'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'na Kaybettim Ama Cumhurbaşkanı Olurum
Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
Bursa'yı Sel Vurdu, İstanbul Yolu Göle Döndü
Bangladeş'te Uyuşturucu Operasyonlarında Ölü Sayısı 70'i Geçti
Sonunda Resti Çekti: Gitmemi İstiyorsanız Paramı Verin
Süper Lig Ekibinden Salih Uçan Bombası!
Muhammed Salah'ı Sakatlayan Sergio Ramos'tan Skandal Sözler

Kaçkar Dağı Zirvesinden İnen Genç Dağcı Kayalıklara Çakılarak Can Verdi

KAÇKAR DAĞI ZİRVESİNDEN İNEN GENÇ DAĞCI KAYALIKLARA ÇAKILARAK CAN VERDİ

Rize Çamlıhemşin'de, Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipteki genç dağcı dönüş yolunda iniş yaparken kayalıklara düşerek can verdi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Kaçkar Dağı Zirvesinden İnen Genç Dağcı Kayalıklara Çakılarak Can Verdi(10/10)6

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipteki 41 yaşındaki dağcı Mustafa Okan İncear, dönüş yolunda iniş yaparken kayalıklara düşerek, yaşamını yitirdi.

9 DAĞCI YAYLAYA KAMP KURDU

Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağı'nın zirveye yakın Kapı mevkisinde meydana gelen olayda, 9 dağcı geldikleri Mezovit Yaylası'nda kamp kurdu. Dağcılardan 5'i, daha sonra zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı.

KAÇKAR DAĞI'NIN ZİRVESİNDEN İNERKEN KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacından zirveye ulaşan dağcılardan Mustafa Okan İnecar, dönüş yolunda iniş sırasında, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kayalıklara çakılan İncear, yaşamını yitirdi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Olayın haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri, bölgeye karadan ulaşmak için yola çıktı. Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği'nden de helikopter talep edildi. Bölgeye doğru yola çıkarılan helikopterle, dağcının cenazesinin alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kaçkar  Dağı  Zirvesinden  İnen  Genç  Dağcı  Kayalıklara  Çakılarak  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER