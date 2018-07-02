Antalya'nın Manavgat ilçesinde, parklarda ve sokaklarda kalan 22 yaşındaki genç kadın, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, yardımsever öğretmen tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan, 3 aydır parklarda ve sokaklarda kalan Zehra Güleydam (22), kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı.

OLAYI GÖRÜP MÜDAHALE ETTİ

Manavgat'ta, bir süre önce eşi cezaevine giren, 1,5 yaşındaki çocuğundan haber alamayan ve kimsesi olmayan Zehra Güleydam, psikolojik rahatsızlık geçirdi. İlçede yaklaşık 3 aydır sokaklarda ve parklarda kalan Güleydam, önceki gün akşam saatlerinde, Sarılar Mahallesi'nde yol kenarında beklerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile zorla bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada, caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı'nın olayı görüp, müdahale etmesiyle kimliği belirsiz kişiler, Güleydam'ı bırakıp kaçtı.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE TEDAVİYE ALINDI

Zehra Güleydam ile bir süre konuşarak, hastaneye götürülmek üzere ikna eden Berrin Balcı, jandarmaya haber verdi. Jandarma timi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı. Güleydam, buradaki ilk tedavinin ardından Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.

KİMSESİ KALMAMIŞ

Zehra Güleydam'ın, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde; eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin de yaklaşık 3 aydır sokaklarda kaldığını, 1,5 yaşında oğlu olduğunu; ancak nerede olduğunu bilmediğini, annesinin öldüğünü ve kimsesinin kalmadığını söylediği belirtildi.

Kaynak: haberinburada