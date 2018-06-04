KAÇAK İKİ SEVGİLİNİN GÜVENLİ BİR ÜLKEYE GÖNDERİLİNCEYE KADAR TÜRKİYE'DE KALMALARINA KARAR VERİLDİ
Adana'da yakalanan ve ülkelerinde idam veya hapis cezası alabileceklerini söyleyen İran uyruklu sevgililerin güvenli başka bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de kalmalarına karar verildi.
Adana'da yakalanan ve ülkelerinde idam veya hapis cezası alabileceklerini ileri süren 1'i kadın 2 İranlı kaçak göçmenin, güvenli başka bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de kalmalarına karar verildi.
İDAM VEYA HAPİS CEZASI DURUMUYLA KARŞILAŞACAKLARINI ÖNE SÜRDÜLER
Yaklaşık bir ay önce polis tarafından yakalanan 51 kaçak göçmen arasındaki 1'i kadın 2 İranlı, ülkelerine gönderilmeleri halinde, idam, hapis cezası veya zulme uğrama durumuyla karşı karşıya kalacaklarını öne sürerek uluslararası koruma başvurusunda bulundu.
GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE GÖNDERİLİNCEYE KADAR TÜRKİYE'DE KALMALARINA İZİN VERİLDİ
Geniş çaplı güvenlik tahkikatından geçirilen iki İranlının başvurusu kabul edildi. Bu kapsamda iki kaçak göçmenin güvenli üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de misafir olarak bulunmalarına izin verildi.
İKİ MİNİBÜSTE 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMIŞTI
Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'ta yaptıkları çalışmayla çok sayıda yabancı uyruklunun iki farklı minibüsle kente getirileceğini belirlemişti. Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanındaki uygulama noktasına yaklaşan iki minibüsü durdurmuş, minibüslerde yapılan aramalarda, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran vatandaşı 51 yabancı uyruklu bulunmuştu. Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeyi planlayan yabancı uyrukluların polise sundukları belgelerin sahte olduğu tespit edilmişti. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, gözaltına alınan iki minibüs sürücüsü ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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