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Kaçağı Bitirecek Yöntem! Yüksekova'da Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor
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Kaçağı Bitirecek Yöntem! Yüksekova'da Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor

KAÇAĞI BİTİRECEK YÖNTEM! YÜKSEKOVA'DA ELEKTRİK TELLERİ YER ALTINA ALINIYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için elektrik telleri yer altına alınıyor.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Kaçağı Bitirecek Yöntem! Yüksekova'da Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor(7/10)3

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkari İl Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçe merkezinde kaçak kullanımının önüne geçmek için belirli yerlerde elektrik tellerinin yer altına alınması için ilk kazı çalışmalarına başlandı.

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, ilçenin önemli cadde ve mahallelerinde elektrik tellerinin yeraltına alınmaya başladığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"HALKIMIZDAN SABIR VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Özdemir, "Yüksekova Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklar olmak üzere yaklaşık 10 milyonluk şebekemizi yer altına alma projemiz var. Mor Mühendislik Firması tarafından işe bugün itibarıyla başlandı. İlçede yer altı çalışması için bütün kurumlarla birlikte biz de belediye ile yer altına inecek çalışmalarımıza bugün başladık. Zor ve meşakkatli bir iş, Yüksekova halkımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz" dedi.

İşte yapılan çalışmalardan kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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