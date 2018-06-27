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Juventus, Portekizli yıldızı kadrosuna kattı

JUVENTUS, PORTEKİZLİ YILDIZI KADROSUNA KATTI

İtalya devi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu 40,4 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Juventus, Portekizli Yıldızı Kadrosuna Kattı(5/10)1

İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı.

JUVENTUS, CANCELO İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

JUVENTUS, VALENCİA'YA 40,4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ

Açıklamada, Cancelo'nun transferi için Valencia'ya 40,4 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 28 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİSTLE OYNADI

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Cancelo, 2015'te Valencia'ya transfer olmuştu. Geçen sezon İtalya'nın Inter takımında kiralık olarak oynayan Portekizli milli futbolcu, 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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