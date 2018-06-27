JUVENTUS, PORTEKİZLİ YILDIZI KADROSUNA KATTI
İtalya devi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu 40,4 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı.
JUVENTUS, CANCELO İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
JUVENTUS, VALENCİA'YA 40,4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ
Açıklamada, Cancelo'nun transferi için Valencia'ya 40,4 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 28 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİSTLE OYNADI
Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Cancelo, 2015'te Valencia'ya transfer olmuştu. Geçen sezon İtalya'nın Inter takımında kiralık olarak oynayan Portekizli milli futbolcu, 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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