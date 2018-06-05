JUVENTUS, BUFFON'UN BOŞLUĞUNU MATTİA PERİN İLE DOLDURACAK
İtalyan devi Juventus, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon'un boşluğunu Genoa'dan Mattia Perin ile dolduracak.
Juventus'un, Gianluigi Buffon'un yerini Mattia Perin ile doldurmaya hazırlandığı iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'un 25 yaşındaki İtalyan kaleci için Genoa ile masaya oturduğu ve 12+3 milyon euro bonservis karşılığı anlşama sağladığı belirtildi.
YAKINDA İMZAYI ATACAK
Mattia Perin'in de Juventus ile kontrat şartlarında anlaşma sağladığı kaydedildi. Yıldız kalecinin İtalya - Hollanda hazırlık maçı için bulunduğu Torino'da sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından imzayı atacağı bilgisi verildi.
Genoa altyapısından yetişen Mattia Perin, geçen sezon çıktığı 37 ligi maçında 42 gol yerken, 12 maçta kalesini gole kapadı.
Kaynak: haberinburada
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