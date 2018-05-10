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Jetler havalandı! Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi

JETLER HAVALANDI! SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER İMHA EDİLDİ

TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığında olan terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi. Saldırılarda terör örgütüne ait çok sayıda sığınak imha edildi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Jetler Havalandı! Saldırı Hazırlığındaki Teröristler İmha Edildi(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

"TERÖRİSTLERE AİT SIĞINAK VE SİLAH MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ"

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri başarıyla vuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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