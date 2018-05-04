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Jennifer Lopez, canlı yayında yürek hoplatan frikik

JENNİFER LOPEZ, CANLI YAYINDA YÜREK HOPLATAN FRİKİK

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Ellen Show'da dans ederken elbisesi yukarı kalkınca iç çamaşırı göründü. Güzel şarkıcı verdiği frikiğe aldırmadan dansına devam etti.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Jennifer Lopez, Canlı Yayında Yürek Hoplatan Frikik(10/10)6

Dünyaca ünlü güzel şarkıcı Jennifer Lopez, ünlü dansçılar ile birlikte katıldığı Ellen Show'da elbisesinin kurbanı oldu.

DANS EDERKEN İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ

Giyimi, saçları ve güzelliğiyle her zaman gündemde olan Lopez, Ellen Show programında dans etmek için ayağa kalktı. Dans ederken elbisesi yukarı doğru çekilen güzel şarkıcının iç çamaşırı göründü. Lopez, verdiği frikiği fark edince "oh my spanx" diye bağırıp hemen elbisesini düzeltti.

FRİKİĞE ALDIRMADAN DANSINA DEVAM ETTİ

Verdiği frikik Lopez'i dans etmekten alıkoymadı, güzel şarkıcı müzik bitene kadar dansına devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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