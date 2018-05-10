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Jelena yenge soyundukça, Tosic kızarıyor

JELENA YENGE SOYUNDUKÇA, TOSİC KIZARIYOR

Jelena Karleusa'nın cesur paylaşımlarından sonra Tosic'in agresifleştiğine dikkat çeken Cem Ceminay, "Jelene yenge açılıyor, Dusko oyundan atılıyor" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Jelena Yenge Soyundukça, Tosic Kızarıyor(9/10)5

Vatan gazetesinden Cem Ceminay, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Beşiktaşlı Dusko Tosic'le ilgili çarpıcı bir detaya yer verdi.

Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın cesur paylaşımlarından sonra agresifleştiğini belirten Ceminay, "37 yaşındaki Sırp şarkıcı 10 yıllık eşi Dusko Tosic ile evliliğinde JK Ordusu adını verdiği fanlarını ihmal etmiyor. Her fırsatta onlara inanılmaz fiziğini gözler önüne seren görüntüler sunuyor. Durum böyle olunca Tosic'in aklı maçlara çıktığında ister istemez onda kalıyor. Jelene yenge açılıyor, Dusko oyundan atılıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Cem Ceminay'ın yazısındaki ilgili kısım;

Beşiktaşlı Dusko Tosic takımının en çok kırmızı kart gören oyuncuları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki Sırp futbolcu iki maç arka arkaya oyundan atılarak takımını eksik bırakma zorunda kalıyor. Sorun aslında aşırı sert oyun tarzından kaynaklanmıyor. Sahalarımızda onun gibi sert oynayan çok meslektaşı var. Ama hiçbirinin Jelena Karleusa kadar gösterişli bir eşi yok.

Tosic'in eşi Jelena Yenge baş döndürücü fiziğiyle sosyal medyada birbirinden çarpıcı pozlar vermeye devam ediyor. Her fotoğrafıyla kendisinden söz ettirmeyi başaran ve gündem yaratan Jelena son olarak şeffaf iç çamaşırlarıyla seksi pozlarını paylaşmış. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Sırp şarkıcı 10 yıllık eşi Dusko Tosic ile evliliğinde JK Ordusu adını verdiği fanlarını ihmal etmiyor. Her fırsatta onlara inanılmaz fiziğini gözler önüne seren görüntüler sunuyor. Durum böyle olunca Tosic'in aklı maçlara çıktığında ister istemez onda kalıyor. Jelene yenge açılıyor, Dusko oyundan atılıyor!

İşte Jelena Karleusa'nın paylaşımlarından bazıları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Jelena  Yenge  Soyundukça  Tosic  Kızarıyor    haber

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