İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
Senegal, Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı
Salah Sürprizi! Rusya-Mısır Maçının İlk 11'ler Belli Oldu
Dünya Kupası Tarihine Geçen Marquez'in Futbol Oynaması Yasaklandı!
Erdoğan'dan Muhalefete Miting Tepkisi: Milyonlara Montaj Diyorlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F35 Tepkisi: 'öyle Ben İstedim, İptal Ettim' Olmaz
Atm'ye Giren Fareler 9 Milyon Tl'yi Yedi!
Fransız Ekibi Psg'den Ronaldo'ya Yıllık 45 Milyon Euro!
İtalyan Devleri Yusuf Yazıcı İçin Kapışıyor!
Yıldız Futbolcu Bongonda, Trabzonspor Taraftarına Söz Verdi
Japonya'dan Tarihi Galibiyet!
Sanal Para Turcoin İle Milyarlık Vurgun Yapan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi
Altın Yeniden Yükselişe Geçti
Galatasaray'dan Nagatomo Paylaşımı
İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu
Murat Dalkılıç Şarkısı Listeye Alınmayınca Çok Kızdı
3 Yıldır Kullanılmıyordu! Seferler Yeniden Başladı

Japonya'dan tarihi galibiyet!

JAPONYA'DAN TARİHİ GALİBİYET!

Dünya Kupası H Grubunda Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Japonya bu skorla ilk kez bir Güney Amerika ülkesine karşı galibiyet almış oldu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Japonya'dan Tarihi Galibiyet!(6/10)2

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Mordovia-Arena'daki karşılaşma, Güney Amerika ekibi için şanssız başladı. Kagawa'nın şutunda ceza sahası içinde topu elle kesen Carlos Sanchez 3. dakikada kırmızı kart görürken, hakem Skomina beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Kagawa, 6. dakikada Japonya'yı üstünlüğe taşıdı: 0-1.

QUINTERO FRİKİKTEN AĞLARI SARSTI

Dakikalar 39'u gösterirken, Kolombiya'nın maestrosu Quintero, frikikten akıl dolu bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

OSAKO SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda Kolombiya'nın eksik oynamasından faydalanan Japonya, rakip kalede büyük baskı kurdu. 73'te soldan kullanılan kornerde Osako kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru ilan etti: 1-2.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Japonya  Dan  Tarihi  Galibiyet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER