JAPONLARIN RÜYASI GERÇEK OLDU
Barcelona'nın efsane futbolcusu Andreas Iniesta Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibi Barcelona ile efsaneleşen Andreas Iniesta Japon ekibi Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz bir şekilde transfer olan 34 yaşındaki futbolcu eski Galatasaraylı Lukas Podolski ile beraber Vissel Kobe formasını terletecek.
"AİLEM BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HEYECANLI"
Sözleşme imzalarken açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Benim için önemli bir sınav ve çok özel bir gün. Ailem, Japonya'ya geldiği için çok heyecanlı. Birçok teklif geldi ama Kobe'nin projesi beni etkiledi" ifadelerini kullandı.
Iniesta Kobe'de kendisiyle özdeşleşen 8 numaralı forma ile sahaya çıkacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
- Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi
- Muharrem İnce, Boyacının Yanına Oturup Ayakkabısını Boyadı
- Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!
- Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Uçağı Belediye İstiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
- Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
- Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar