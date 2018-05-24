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Japonların rüyası gerçek oldu

JAPONLARIN RÜYASI GERÇEK OLDU

Barcelona'nın efsane futbolcusu Andreas Iniesta Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Japonların Rüyası Gerçek Oldu(6/10)2

İspanyol ekibi Barcelona ile efsaneleşen Andreas Iniesta Japon ekibi Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz bir şekilde transfer olan 34 yaşındaki futbolcu eski Galatasaraylı Lukas Podolski ile beraber Vissel Kobe formasını terletecek.

"AİLEM BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HEYECANLI"

Sözleşme imzalarken açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Benim için önemli bir sınav ve çok özel bir gün. Ailem, Japonya'ya geldiği için çok heyecanlı. Birçok teklif geldi ama Kobe'nin projesi beni etkiledi" ifadelerini kullandı.

Iniesta Kobe'de kendisiyle özdeşleşen 8 numaralı forma ile sahaya çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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