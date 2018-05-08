JAPON KIZI DAVA AÇMIŞTI! SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK
18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun mezarı Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle 4 Temmuz saat 10'da açılacak. Süleymanoğlu'ndan DNA ve doku örnekleri alınacak.
Naim Süleymanoğlu'nun, 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak
KIZI DAVA AÇMIŞTI
Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
Kaynak: haberinburada
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