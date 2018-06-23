JANSSEN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI: FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANMADI
Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan, bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen geleceğine dair Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Fenerbahçe defteri kapanmadı" dedi.
Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan, bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen gelecceğine dair Hollanda basınına açıklamalar yaptı.
"FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANMADI"
"Tekrar oynamak benim için önemli." diyen Hollandalı oyuncu, "Ben ve kulüp için en iyi çözümü bulacağız. Sakatlığıma rağmen iyi bir yıl geçirdim ve Fenerbahçe defterinin henüz kapanmadığı hissine kapılıyorum. Bu, Fenerbahçe'nin tek seçeneğim olduğu anlamına gelmez. Ben her şeye açığIm, şu anda hiçbir şey belli değil." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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