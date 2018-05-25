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Jandarmanın baskın yaptığı depodan çıkanlar dehşete düşürdü

JANDARMANIN BASKIN YAPTIĞI DEPODAN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Konya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bin 536 av tüfeği, 302 adet muhtelif av tüfeği parçaları ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Jandarmanın Baskın Yaptığı Depodan Çıkanlar Dehşete Düşürdü(8/10)4

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın kiralık bir depoya yaptığı baskında, bir defada yakalanan en çok usulsüz üretim olduğu belirtilen çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah parçaları ile yurda sokulması ve yapımı yasak olan çeşitli delici ve kesici malzemeler ele geçirildi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir depoda 2521 ve 6136 SKM kapsamında silah ve kesici malzemeler bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

SİLAH FABRİKASI GİBİ DEPO

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden belirtilen depoda arama gerçekleştirdi. Depoda yapılan aramada usulsüz ve kaçak üretim olduğu iddia edilen ruhsatsız bin 536 adet av tüfeği, 1 adet el dürbünü, 23 adet gece görüş dürbünü, 74 adet tüfek namlusu, 111 adet tüfek dipçiği, 93 adet av tüfeği şarjörü, 302 adet muhtelif av tüfeği silah parçaları, 9 bin 569 adet komando bıçağı, av bıçağı, kelebek, muştalı ve sustalı muhtelif bıçaklar, 34 adet özel yapım balta 174 adet satır, 2 adet kılıç, 7 adet açılış şişli baston, 61 adet bıçak parçası ele geçirildi.

JANDARMADA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ağzına kadar silah, bıçak ve kesici malzemelerle dolu depodaki malzemeler jandarma tarafından bir kapalı kasa kamyona yüklendikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen malzemeler sayım ve tespit çalışmalarının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili olarak M.K. ile İ.K. adlı şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 6136 sayılı kanun kapsamında olduğu değerlendirilen kesici delici malzemelerin yurda sokulması ve yapımı yasaklanan, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması da yasak olduğu belirtildi.

Jandarmanın Beyşehir'deki operasyonunda ele geçirilen silah ve kesici delici malzemelerin bir defada yakalanan en çok silah ve malzeme olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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