Jandarma Karakoluna Roketli Saldırı! Çatışma Çıktı
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JANDARMA KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI! ÇATIŞMA ÇIKTI


Jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı
Tarih : 26 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Jandarma Karakoluna Roketli Saldırı! Çatışma Çıktı(6/10)2

Bingöl merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

ASKERLER ANINDA KARŞILIK VERDİ, ÇATIŞMA ÇIKTI

Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

TERÖRİSTLER KARANLIKTAN FAYDALANIP KAÇTI

Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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