JANDARMA KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI! ÇATIŞMA ÇIKTI
Bingöl merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
ASKERLER ANINDA KARŞILIK VERDİ, ÇATIŞMA ÇIKTI
Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
TERÖRİSTLER KARANLIKTAN FAYDALANIP KAÇTI
Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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