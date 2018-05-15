JANDARMA KARAKOLUNA ROKETATARLI SALDIRI!
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde teröristler jandarma karakoluna roketatarla saldırdı. Düzenlenen saldırıda 2 askerimiz yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine jandarma karakoluna teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 askerin yaralandığı öğrenildi.
2 ASKERİMİZ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçesinde Göklü Jandarma Karakoluna teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker yaralandı.
YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Askerlerin ayaklarından yararlandıkları ve Halfeti'deki tedavilerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildikleri belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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