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İzmir'in Göbeğinde Çocuğunu Zincire Vurup İşkence Etti!

İzmir'in göbeğinde çocuğunu zincire vurup işkence etti!

İZMİR'İN GÖBEĞİNDE ÇOCUĞUNU ZİNCİRE VURUP İŞKENCE ETTİ!

İzmir'de çocuğunu ayaklarından zincirleyip pencereye bağlayan baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : İzmir'in Göbeğinde Çocuğunu Zincire Vurup İşkence Etti!(6/10)2

İzmir'de, 11 yaşındaki oğlunu dövüp, ayaklarından zincire vurarak, pencere demirine kilitleyen Suriyeli baba hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.

POLİSLER 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ZİNCİRLENMİŞ HALDE GÖRDÜ

Olay, 2016 yılında, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Bayraklı sahilinde devriye gezen polis ekipleri, bir çocuğun ayak bileğinde asma kilit ve zincir olduğunu gördü. Adının M.H.H. olduğunu öğrenen polisler, küçük çocuğu polis merkezine götürdü.

ÇOCUĞU BAĞLAYAN BABA GÖZALTINA ALINDI

O dönem 11 yaşında olan M.H.H., zinciri, babasının ayağına bağladığını ve kendisini pencere demirine kilitlediğini söyledi. M.H.H.'nin ifadesi üzerine eve giden ekipler, baba Mahmoud H.H.'yi gözaltına aldı. Bu arada sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.H.H.'nin vücudunda darp izlerine rastlandı.

YAPTIKLARINI İNKAR EDEN BABAYA DAVA AÇILDI

Polis merkezinde verdiği ifadesinde, çocuğunun kendisinden izinsiz evden kaçtığını ileri süren Mahmoud H.H., M.H.H.'yi darbettiğini; ancak zincirle bağlamadığını iddia etti. Emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılan Mahmoud H.H. hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.

BABA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Mahmoud H.H. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Özen'in katılma talebini kabul ederek, sanık Mahmoud H.H. hakkında, yakalama kararı çıkarılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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