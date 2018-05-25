Türkiye'nin Konuştuğu Kızlarda Zerre Mahcubiyet Yok
Hamile Kadına Otomobilin Çarptığı Anlar Kamerada
Bilmece Bitti, Emre İmzayı Attı
Çiftlikte Erkek Arkadaşlarına 1 Hafta Boyunca Tecavüz Eden 2 Sapığın Aldığı Ceza Belli Oldu!
İki Çocuk Annesi Gel Beraber Olalım Teklifini Reddedince Öldürüldü
Hdp Seçim Çalışmalarına Cezaevi Önünde Start Verdi
Galatasaraylı Feghouli, Milli Takımdan Gelen Daveti Reddetti
Ak Parti Ve Mhp, Bayrak Fabrikasında Da İttifak Yaptı
Ankara'da Abd Heyeti İle Yapılan Münbiç Zirvesi 4,5 Saat Sonunda Bitti
İzmir'de Limandan Kaçan Dana Trafiği Birbirine Kattı
Teknoloji Devlerinin Kavgasında Apple Galip Geldi
Genelkurmay Başkanı Akar Kuvvet Komutanları İle Birlikte Hatay'da
Cezaevine Gönderilen Rapçi Ezhel'in İlk İfadesi
İspanyol Takımının Yeni Türk Hocası, Maçlara Tespihle Çıkıyor
Süper Ligde Transfer Fırtınası Başladı, Rodallega İzmir Yolcusu
Örgüt Evliliğine Hayır Diyen Komutandan, İmanının Tazelenmesi İstendi
Emirsultan Hazretleri'nin Bulunduğu Mahallede Yüzlerce Yıldır Davul Çalınmıyor
Son Dakika! Abd Heyeti, Münbiç Görüşmeleri İçin Ankara'da
Papa'dan İslam Çıkışı: Terörle Yan Yana Anılması Yalan Ve Saçmalık
Bahçesinde Karpuz Büyüklüğünde Mantar Buldu

İzmir'de Limandan Kaçan Dana Trafiği Birbirine Kattı

İZMİR'DE LİMANDAN KAÇAN DANA TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

İzmir Limanı'nda gemiden indirildiği esnada kaçan danalardan biri trafiği birbirine kattı. Görevliler, saatler süren çabalar sonucu danayı yakaladı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : İzmir'de Limandan Kaçan Dana Trafiği Birbirine Kattı(8/10)4

İzmir Limanı'na gelen gemiden indirilip kamyonlara nakledilirken kaçan dana, kent trafiğini birbirine kattı. Dana saatler süren çabalar sonucu yakalanabildi.

ALTINYOL'A ÇIKTI, TRAFİK KARIŞTI

İzmir'de bu sabah, yurt dışından Alsancak Limanı'na gelen gemiden indirilip farklı illere götürülmek üzere kamyonlara nakledilen yüzlerce danadan biri kaçtı. Kent içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde limandan kaçıp, Meles Deltası üzerinden Altınyol'a çıkan dana, trafiği birbirine kattı.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Limandaki görevlilerinin yakalamaya çalıştığı dana, Altınyol'da araçların arasından geçerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Görevliler, saatler süren çabalar sonucu danayı yakaladı.

İşte o görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzmir  De  Limandan  Kaçan  Dana  Trafiği  Birbirine  Kattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER