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İzmir'de kayıp bebek alarmı! 1,5 yaşındaki Rüya her yerde aranıyor

İZMİR'DE KAYIP BEBEK ALARMI! 1,5 YAŞINDAKİ RÜYA HER YERDE ARANIYOR

İzmir'de sabah saatlerinde anneannesi ile evden çıkan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Kayıp bebekle anneannesini bulabilmek için bölgeye komandolar sevk edildi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 20:50
Puan Ver : İzmir'de Kayıp Bebek Alarmı! 1,5 Yaşındaki Rüya Her Yerde Aranıyor(6/10)2

İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde anneannesi ile evden çıkan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Kayıp bebekle anneannesini bulabilmek için bölgeye komandolar sevk edildi.

RÜYA BEBEK VE ANNEANNESİ ORTADAN KAYBOLDU

İzmir'de sabah saatlerinde anneannesi ile evden çıkan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

EYLÜL VE LEYLA'DAN ACI HABER

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ardından dün gelen Leyla Aydemir'in ölüm haberi ile Türkiye yasa boğuldu. Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra açlıktan öldüğü belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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