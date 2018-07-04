İZMİR'DE KAYBOLAN 1,5 YAŞINDAKİ RÜYA BEBEK BULUNDU
İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.
Kaynak: haberinburada
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