İzmir'de İlginç Kare! Su Molasına Bir Tek O Gitmedi
Cenk Tosun Son Maçta Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı!
Şampiyon Galatasaray!
Bafetimbi Gomis, Haftalardır Beklettiği Rekoru Kırdı!
Fenerbahçe, Evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Beşiktaş, Sivasspor'u 5-1'lik Skorla Geçti
Bakan Zeybekci'den Abd'nin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Tepki: Sessiz Kalamazdık
Suikast İhbarı Ankara'ya Bomba Gibi Düştü! İşte Hükümet'ten İlk Tepki
Rafael Nadal, Djokovic'i Eleyerek Finale Yükseldi
Selçuk Bayraktar'dan Eşi Sümeyye'ye Büyük Jest!
Son Dakika! Erdoğan'a Balkanlar Ziyaretinde Suikast İhbarı! İstihbarat Birimleri Harekete Geçti
Şampiyonluk Maçında Galatasaray'ın 11'i Belli Oldu
Futbolu Bırakan Andrea Pirlo'ya Dev Görev!
Baklavacılar Zam Yapmamak Direnç Gösteriyor
Şampiyonu Belirleyecek Maçın Bahis Oranları Değişti
Düğüne Katılamayan Kraliyet Gelininin Babasından Duygulandıran Mesaj!
Solotürk Ve Türk Yıldızları'nın Gösterisi Nefes Kesti
Tüketici Derneğinden Devre Mülk Uyarısı: Satış Sözleşmeleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor
Görenler Dehşete Düştü! Yarış Atı Arabaya Çarparak Telef Oldu
Monaco, Roma'ya Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euroluk Teklif Yaptı

İzmir'de ilginç kare! Su molasına bir tek o gitmedi

İZMİR'DE İLGİNÇ KARE! SU MOLASINA BİR TEK O GİTMEDİ

Göztepe'nin Senegalli futbolcusu Demba Ba, Galatasaray ile oynanan maçta oruçlu olduğu için su molasında kenara gelmedi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : İzmir'de İlginç Kare! Su Molasına Bir Tek O Gitmedi(6/10)2

Süper Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği Göztepe-Galatasaray maçının 25. dakikasında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır su molası verdi. Göztepe forması giyen Demba Ba'nın oruçlu olduğu için diğer futbolcuların aksine su içmeye gitmediği görüldü.

Diğer futbolcular su içerken Demba Ba, orta sahada maçın devam etmesini bekledi.

"BÜTÜN FİZİKSEL GÜÇLERDEN DAHA BÜYÜK"

Senegalli futbolcu maçlarda oruç tutması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzmir  De  İlginç  Kare  Su  Molasına  Bir  Tek  O  Gitmedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER