İZMİR'DE FETÖ DAVASINDA KARAR: 104 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İzmir'de darbe teşebbüsünde bulunan 280 sanıklı davada, 137 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
104'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar