İZMİR'DE ERDOĞAN'A HAKARET EDEN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika... İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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