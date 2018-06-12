Başbakan Binali Yıldırım, açılış törenine katılacağı Sabuncubeli Tüneli'nden makam aracını kullanarak geçti. Evliya Çelebi hatıralarında "korkunç Sabuncubeli" tabiri geçer. İzmir ve Manisa arasındaki ulaşımı rahatlatması beklenen Sabuncubeli Tüneli'nin hizmete alınması ile birlikte iki kent arasındaki mesafe 15 dakikaya iniyor.

PROJENİN GECİKMESİNİN NEDENİ İLK YÜKLEYİCİ FİRMANIN İFLAS ETMESİ OLDU

Tünel 4 şeritli, çift tüplü, her bir tüp de 4 bin 70 metre uzunluğunda. Tünelden sonraki bağlantı yollarını da dahil edildiğinde her biri 6 bin 600 metreyi buluyor. 500 milyon liraya mal olan projenin tamamlanmasın gecikme yaşanmasının nedeni ise, ilk yüklenici firmanın iflas etmesi oldu.

PROJENİN İNŞAATI 2011'TE BAŞLADI

Sabuncubeli Tüneli inşaatı işi 2011 yılında Yap - İşlet - Devret ihale modeli ile ihale edildi. İhaleyi, Koçoğlu İnşaat kazandı. Ancak, Koçoğlu İnşaat Kasım 2014'te iflas erteleme talep etti, şirket hakkında daha sonra iflas kararı çıktı. Koçoğlu İnşaat'ın yaşadığı mali sıkıntı nedeni ile 2015 yılında ihale feshedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, TÜNELDEN MAKAM ARACI İLE GEÇTİ

Başbakan Binali Yıldırım, açılış törenine katılacağı Sabuncubeli Tüneli'nden makam aracını kullanarak geçti. Evliya Çelebi hatıralarında "korkunç Sabuncubeli" tabiri geçer. İzmir ve Manisa arasındaki ulaşımı rahatlatması beklenen Sabuncubeli Tüneli'nin hizmete alınması ile birlikte iki kent arasındaki mesafe 15 dakikaya iniyor.

"DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN SABUNCUELİ TÜNELİNİ AÇIYORUZ"

Yıldırım, törendeki konuşmasına "Duyduk duymadık demeyin, Sabuncubeli Tünellerini açıyoruz, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." sözleriyle başladı.

PROJE İZMİR, MANİSA HATTA İSTANBUL'A KADAR OLAN TÜM BÖLGEYE NEFES ALDIRDI

Yıldırım, projenin İzmir'e, Manisa'ya hatta İstanbul'a kadar olan tüm bölgeye nefes aldıracağını, bölge insanına büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek, araçların daha kısa sürede ulaşım sağlayacağını, çevre kirliliğinin azalacağını, yakıt sarfiyatının da düşeceğini belirtti.

"GİDİŞ DE GELİŞ DE BEDAVA OLACAK"

Projeyi hayata geçiren bürokratlara, yüklenici firmalara, AK Parti İzmir ve Manisa milletvekillerine teşekkür eden Yıldırım, "Bazıları orada burada iş yapamazlar, yapılan işlere de karşı çıkarlar ya tüneli görüyorlar artık yapılmış, yapılacak bir şey yok. Bunu gözden kaçırmanın imkanı yok. Bu sefer de diyorlar ki 'paralı olacakmış'. Paralı değil, bedava. Gidiş de geliş de bedava olacak." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada