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İzmir Marşına Karşı Çıkan Okul Müdürü Görevden Alındı

İZMİR MARŞINA KARŞI ÇIKAN OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

İzmir'de Atatürk Lisesinin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmaya çalışan okul müdürü görevden alındı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : İzmir Marşına Karşı Çıkan Okul Müdürü Görevden Alındı(8/10)4

İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan görevden alındı.

"YAŞANANLAR VE YAPILANLAR ŞAHSİYETİMİ YIPRATMAYA YÖNELİK"

İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan'dan Milli Eğitim Bakanlığı'nca olaya ilişkin bilgi notu istendi. Demirhan, bilgi notunda, "Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet" dedi. Demirhan'ın, kamuoyu tepkisi üzerine görevden alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Atatürk Lisesi'nde, 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü, iddiaya göre, 'siyasi gösteri' olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı.

"BEN BU OKULDA BAŞKA BİR MARŞ SÖYLETMEM"

Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi.

"BURASI TÜRKİYE, GÖREV YAPMAK İSTEMİYORSANIZ ÇEKİLİN GİDİN"

Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılınca, tepkilere neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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