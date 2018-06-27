AFAD'dan edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yaşanan sarsıntı kısa sürdü ancak yerleşim birimlerinden de hissedildi.

7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre deprem, saat 04.00'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Kısa süreli sarsıntı, yakın yerleşim yerlerinden de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: haberinburada