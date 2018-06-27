Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları dün başlarken, Sosa, Esteban ve Rodallega dün ve bugün gerçekleşen idmana izinsiz olarak katılmadı.

Trabzonspor'un yıldızı Sosa, izinsiz idmana çıkmadığı anlarda sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise bordo mavili yönetimini adeta çıldırttı.

Trabzonspor yönetimi, 3 futbolcu için noter ile tespit yaparken 3 futbolcuya da ceza verileceği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: haberinburada