İZİNSİZ ANTRENMANA ÇIKMAYAN SOSA, SON FOTOĞRAFIYLA ÇILDIRTTI
Trabzonsporlu futbolcu Sosa, izinsiz antrenmana katılmayıp önceki gün eğlendiği gece kulübünden fotoğraf paylaşınca taraftarların hışmına uğradı.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları dün başlarken, Sosa, Esteban ve Rodallega dün ve bugün gerçekleşen idmana izinsiz olarak katılmadı.
Trabzonspor'un yıldızı Sosa, izinsiz idmana çıkmadığı anlarda sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise bordo mavili yönetimini adeta çıldırttı.
Trabzonspor yönetimi, 3 futbolcu için noter ile tespit yaparken 3 futbolcuya da ceza verileceği bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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