İYİ PARTİ'YE GEÇTİKTEN SONRA CHP'YE DÖNEN MİLLETVEKİLİNDEN SARSICI İTİRAF: KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK
CHP'den İyi Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden, Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik" dedi.
CHP'den İyi Parti'ye ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, Kurbanlık koyun gibi gittik." dedi.
"ANNEM KIZAR, EŞİM KIZAR" DEDİĞİNİ AKTARDI
Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı. Tanıtımda İyi Parti'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini aktardı.
"BİZİM HABERİMİZ YOK, KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK"
Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de "Geçer" diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim "Ben yapamam, annem kızar, eşim kızar, halkım kızar dedim" diye konuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Haklarında Verilecek İdam Cezasını Böyle Beklediler
- Türkiye, Mesai Saatleri En Yüksek Ve Çalışma Şartları Ağır Olan Birinci Ülke Oldu
- Seçim İptal Olacak İddialarına Ak Parti'den İlk Yanıt: Söz Konusu Değil
- Kemal Sunal Filmlerinden İlham Alan Girişimci, Mobil Köy Yumurtası Servisi Kurdu
- Tuncay Özkan, Çalışmalarını Anlattığı Esnada Cnn Türk'ün Erdoğan'a Geçmesine Çok Bozuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 5 Yıl Önce Kurdukları Mobil Oyun Şirketini 250 Milyon Dolara Sattılar
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
- Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!
- İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
- Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
- Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
- Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar