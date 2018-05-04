İYİ PARTİ'NİN TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU ÖNERGESİ KABUL EDİLMEDİ
İYİ Parti'nin, Kayseri'deki üniversitenin adının Alparslan Türkeş, Sivas'taki üniversitenin adının Muhsin Yazıoğlu olarak değiştirilmesi teklifi yapılan oylama sonucu reddedildi.
İYİ Parti milletvekilleri, Kayseri Üniversitesinin adının "Kayseri Alpaslan Türkeş Üniversitesi", Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının "Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesine ilişkin iki ayrı önerge verdi. Yapılan oylamada, her iki önerge de kabul edilmedi.
ÜNİVERSİTELERİN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERGE VERDİ
İYİ Parti milletvekilleri, Kayseri Üniversitesinin adının "Kayseri Alpaslan Türkeş Üniversitesi", Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının "Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesine ilişkin iki ayrı önerge verdi.
"KAYSERİ'DEKİ ÜNİVERSİTEYE ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN ADINI VERELİM"
Partisinin önergesi üzerinde söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Kayseri Üniversitesi adıyla bir üniversitesi kuruyorsunuz. O zaman 1975'ten itibaren iki dönem başbakan yardımcılığı da yapmış rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in adını verelim." ifadesini kullandı.
"BU HESAPLAR SİYASİ NEMA ELDE ETMEK İÇİN YAPILIYOR"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkeş'in, MHP'nin kurucusu ve genel başkanı olduğunu belirterek, Türkeş ismi ile MHP'nin birlikte özdeş olduğunu vurguladı.
Akçay, şöyle devam etti:
"Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakatı, rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere Alparslan Türkeş adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz. Bu gayretlerin, siyasi nema elde etmek amacıyla ince siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz.
"TÜRKEŞ'İ KULLANMAYA HAKLARI YOKTUR"
Alparslan Türkeş'in partisini terk edenler, 'Ülkücü bir parti olmayacağız. MHP'nin devamı olmayacağız.' açıklamasını yapanlar, kurdukları partide Başbuğ Türkeş'in adını, üç hilali, bozkurt işaretini yasaklayanlar, konuşmalarında Alparslan Türkeş'e dair herhangi bir atıf bulunmayanlar, parti programlarında milliyetçiliğe yer vermeyenler şimdi Başbuğ Alparslan Türkeş'i istismara yeltenmişlerdir. Alparslan Türkeş'i reddedip, adını anmaktan imtina edenlerin Türkeş'i kullanmaya hakları yoktur."
Yapılan oylamada, her iki önerge de kabul edilmedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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