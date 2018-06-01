İyi Parti'nin Seçim Şarkısı Aleyna Tilki'yi Sollayarak Birinci Oldu
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İYİ Parti'nin seçim şarkısı Aleyna Tilki'yi sollayarak birinci oldu

İYİ PARTİ'NİN SEÇİM ŞARKISI ALEYNA TİLKİ'Yİ SOLLAYARAK BİRİNCİ OLDU

İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Spotify'da Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki'yi geçerek ilk sıraya yerleşti.

Tarih : 01 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : İyi Parti'nin Seçim Şarkısı Aleyna Tilki'yi Sollayarak Birinci Oldu(7/10)3

İYİ Parti'nin 19 Mayıs'ta çıkan seçim şarkısı müzik dinleme platformu Spotify'da ilk sırada yer aldı.

"KUSURA BAKMA ALEYNA"

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da etiketlenerek, "19 Mayıs'ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de. Kusura bakma Aleyna Tilki, Emrah Karaduman" mesajı paylaşıldı.

YILDIZ TİLBE'NİN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ikinci sırada yer alan Yalnız Çiçek'i 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' albümü için seslendirdi. Bunun yanı sıra Tilki, ilk defa yönetmen koltuğuna geçerek şarkıya klip çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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