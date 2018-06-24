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İYİ Parti'nin oy oranı Meral Akşener'i geride bıraktı

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI MERAL AKŞENER'İ GERİDE BIRAKTI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 9,45 oyla yüzde 7,40 alan Meral Akşener'i geride bıraktı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : İyi Parti'nin Oy Oranı Meral Akşener'i Geride Bıraktı(9/10)5

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde sandıkların yarısından fazlası açılırken İYİ Parti, yüzde 9,45 oyla ilk defa girdiği seçimlerde partisinin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i geride bıraktı.

AKŞENER YÜZDE 7,4 OYLA ADAYLAR ARASINDA 3. SIRADA YER ALIYOR

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise sandıkların yüzde 63'ünün açıldığı seçimde yüzde 7,40 oyuyla Cumhurbaşkanı adayları arasında 3. sırada yer alıyor.

SANDIKLARIN YÜZDE 63'Ü AÇILDI

Sandıkların yüzde 60'ının açıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 55,9 ile ilk sırada, Muharrem İnce, yüzde 28,9 ile ikinci sırada, Meral Akşener ise yüzde 7,4 ile dördüncü sırada yer alıyor.

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Kaynak: haberinburada



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