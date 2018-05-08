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İYİ PARTİ'NİN KRİTİK İSMİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI


İyi Parti'nin kritik ismi FETÖ'den gözaltına alındı
Tarih : 08 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : İyi Parti'nin Kritik İsmi Fetö'den Gözaltına Alındı(8/10)4

İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ'den gözaltına alındı.

EVİNDEN ALINDI

İyi Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İyi Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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