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İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e Sert Eleştiri: Bu Başarı Mı?

İYİ PARTİLİ YUSUF HALAÇOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E SERT ELEŞTİRİ: BU BAŞARI MI?

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener'e, "Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : İyi Partili Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e Sert Eleştiri: Bu Başarı Mı?(9/10)5

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin Meral Akşener'i çok sert bir şekilde eleştirdi. Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

HALAÇOĞLU, TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti kurucularından Halaçoğlu, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranına Twitter'dan tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM DİYE ÇIKIP YÜZDE 7 OY ALDINIZ"

Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

HALAÇOĞLU, İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNE GİREMEMİŞTİ

Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İYİ Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

"YAPILAN UYGULAMAYA KIRGINIM"

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

"KENDİSİ İZMİR'DEN ADAY OLMAK İSTEDİ"

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri'den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir'den aday olmak istedi" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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