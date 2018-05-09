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İyi Partili ünlü oyuncuya silahlı saldırı!

İYİ PARTİLİ ÜNLÜ OYUNCUYA SİLAHLI SALDIRI!

İyi Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan ünlü oyucu Mehmet Aslan'ın evine silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 04:20
Puan Ver : İyi Partili Ünlü Oyuncuya Silahlı Saldırı!(6/10)2

Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAĞCILAR'DA İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Bağcılar'da İYİ Parti standına yapılan bıçaklı saldırının ardından bu kez de partinin Kurucu Üyesi Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı.

MEHMET ASLAN, SALDIRI ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Edinilen bilgiye göre yüzü maskeli iki kişi plakası kapatılmış bir motorsiklet ile Aslan'ın oturduğu evin önüne gelip 4-5 el kurşun atarak uzaklaştı. Mehmet Aslan'ın o sırada evde olmadığı ve evin boş olduğu öğrenildi.

Bu arasında Mehmet Arslan İYİ Partinin kurucuları arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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