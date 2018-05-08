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İYİ PARTİ'DEN FETÖ GÖZALTISINA İLK AÇIKLAMA GELDİ!


İyi Parti'den FETÖ gözaltısına ilk açıklama geldi!
Tarih : 08 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : İyi Parti'den Fetö Gözaltısına İlk Açıklama Geldi!(7/10)3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çoraklık'ın"Twitter'da FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığının tespit edildiği" vurgulandı.

İYİ PARTİ İDDİASI YALANLANDI

Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun "İYİ Parti'nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası" yer aldı. Ancak Sözcü'ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.

Yapılan açıklamada; Çoraklık'ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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