İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi açıklanırken Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in "A takımı" İstanbul, Ankara ve İzmir'den birinci sırada kendisine yer buldu.

İYİ Parti'nin, 600 kişilik milletvekili adayı listesi dün Yüksek SeçiM Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in "A takımı" İstanbul, Ankara ve İzmir'den birinci sırada kendisine yer buldu.

NECİP HABLEMİTOĞLU'NUN EŞİ LİSTEDE

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da İYİ Parti listesinden aday gösterildi. Listelerde ayrıca, katledilen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu İzmir 2. bölge 3. sıradan, Milliyet Yazarı Mehmet Tezkan İzmir 1. bölge 3. sıra, Sözcü Yazarı ilahiyatçı Ayşe Sucu, Ankara 3. bölge 5. sıra, Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik İstanbul 1. bölge 2. sırada yer aldı.

SON ŞEKLİNİ AKŞENER VERDİ

Yaklaşık 3 bin kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu İYİ Parti'de önceki gün son şekli verilen 600 kişilik listeyi İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu YSK'ye iletti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son şeklini verdiği listeye göre, Akşener'in 'A TAkımı' olarak kabul edilen Başkanlık Divanı'ndan Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray İzmir 2. bölge 1. sıra, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın Ankara 1. bölge 1. sıra, Ümit Özdağ İsmail 2. bölge 1. sıra, İsmail Koncuk Adana 1. sıradan, emekli diplomat Aydın Sezgin Aydın 1. sıra, Şenol Bal Ankara 2. bölge 1. sıra, Musavvat Dervişoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Lütfü Türkkan Kocaeli 1. sıra, Berna Sukas Aydın 2. sıra, Mehmet Şeker İstanbul 2. bölge 2.sıra, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

EKONOMİDEN SORUMLU KURMAYLAR

Merkez Bankası eski Başkanı ve Akşener'in ekonomiden sorumlu kurmaylarından Durmuş Yılmaz Ankara 3. bölge 1. sıra ve Meral Akşener'in avukatı Ferudun Bahşi Antalya 1. sıradan, 18 Aralık 2002'de katledilen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu İzmir 2. bölge 3. sıra, Emekli Kurmay Albay ve Balyoz Mağduru Ali Türkşen Kocaeli 2. sıra, Milliyet Yazarı Mehmet Tezkan İzmir 1. bölge 3. sıra, Sözcü Yazarı Ayşe Sucu, Ankara 3. bölge 5. sıra, Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik İstanbul 1. bölge 2. sıradan aday gösterildi.

ESKİ ANAP'LI ANDİCAN LİSTEDE

İYİ Parti listesinde Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölüm Başkanı Ayhan Altıntaş Ankara 3. bölge 2. sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof Dr. İsmail Tatlıoğlu Bursa 1. bölge 1. sıra, Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan Bursa 2. bölge 1. sıra, DYP kökenli isimlerden eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu Diyarbakır 1. sıra, eski ANAP'lı Devlet eski Bakanı Ahat Andican İstanbul 3. bölge 1. sıra, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur Isparta 1. sıra, Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş Kayseri 1. sıra, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban Manisa 2. sıra, Şeker Fabrikaları eski Genel Müdürü Seyit Yücel Yozgat 1. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.

SON DAKİKAYA KADAR GİZLİ TUTTULAR

İYİ Parti'de 6 genel başkan yardımcısının oluşturduğu aday belirleme komisyonunun belirlediği 600 kişilik aday listesine Genel Başkan Akşener'in son şeklini verdiği öğrenildi. Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun YSK'ye ilettiği listelerin Akşener'in talimatıyla son dakikaya kadar gizli tutulması da dikkat çekti.

DEMOKRAT PARTİ DE 'İYİ' LİSTEDE

Millet İttifakı bileşeni Demokrat Parti'nin milletvekili adayları da İYİ Parti listesinde yer aldı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar 1. bölge, DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay Muğla 2. sıradan, Muhtar Mahranlı Tekirdağ 2. sıradan, Osman Varol İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterildi.

Edinilen bilgiye göre, DP'nin genel başkan dışında seçilebilecek bölge ve sıradan toplam 5 milletvekili kontenjanı istedi. Ancak İYİ Parti yönetiminin buna sıcak bakmayarak kontenjan adaylığını 2 ile sınırlı tuttuğu öğrenildi. DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu'nun da aralarında yer aldığı isimlere çeşitli illerde alt sıralardan yapılan adaylık önerilerin ise kabul görmediği belirtildi.

HALAÇOĞLU LİSTE DIŞI

MHP'nin 24., 25. ve 26. dönem Kayseri milletvekili ve TBMM eski MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, kurucusu olduğu İYİ Parti'de İzmir'den milletvekilliği için başvurmasına karşın Akşener'in listesinde yer almadı. Ayrıca MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve Isparta milletvekili Nuri Okutan da listede kendisine yer bulamadı. Okutan'ın adaylık başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada