İYİ PARTİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ KERİM YILMAZ TUTUKLANDI
ABD'den Halkbank'a para cezası verildiği yönünde sosyal medyada asılsız bilgi paylaşımı yapan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı.
ABD'den Halkbank'a para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Kerim Yılmaz "Piyasa dolandırıcılığı" ve "İtibarın zedelenmesi" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.
Hatırlanacağı Akşener'in danışmanı Kerim Çolak da tutuklanmıştı. Çolak'ın tutuklanma gerekçesi ise FETÖ üyeliğiydi.
YILMAZ'A "İTİBARIN ZEDELENMESİ" SUÇUNDAN TUTUKLAMA
Halk Bankası vekilleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 158. maddesinde tanımlanan "İtibarın Zedelenmesi" suçuna ilişkin İYİ Parti YİK Üyesi Kerim Yılmaz hakkında soruşturma başlattı.
YILMAZ, ÜSKÜDAR PAŞAKAPISI CEZAEVİNDE
Soruşturma kapsamında; Kerim Yılmaz'ın 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'daki ikametinde yakalanıp gözaltına alındığı, 30 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazır edilip ifadesi alındı. Kerim Yılmaz tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kerim Yılmaz tutuklanarak Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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