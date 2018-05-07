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İYİ PARTİ SÜRECİ NOKTALADI! İŞTE AKŞENER'İN TOPLADIĞI İMZA SAYISI


İyi Parti süreci noktaladı! İşte Akşener'in topladığı imza sayısı
Tarih : 07 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : İyi Parti Süreci Noktaladı! İşte Akşener'in Topladığı İmza Sayısı(8/10)4

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanma sürecinin noktalandığını belirterek, "Amaca ulaşılmıştır. Teşkilâtlarımızdan aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz" dedi.

"AN İTİBARİYLE 234 BİN İMZA TOPLANMIŞTIR"

Aydın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan yüz bin imza, 4 Mayıs 2018 tarihinde ilk altı saatte milletimizin olağanüstü teveccühü ile tamamlanmıştır. An itibariyle 234 bin imza toplanmıştır.

İMZA SÜRECİ NOKTALANDI

İmza vererek İyilik Hareketi'ne gönül veren tüm seçmenlerimize ve onlara coşkuyla eşlik eden bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Amaca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra teşkilâtlarımızdan artık imza sürecini noktalamalarını ve aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz. 25 Haziran'da doğacak büyük İyi'lik güneşi Türk milletine şimdiden kutlu olsun.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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