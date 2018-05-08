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İyi Parti standına saldırı düzenleyenler hakkında karar verildi!

İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI DÜZENLEYENLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ!

Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. Bıçak kullandıkları tespit edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!(7/10)3

Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2'si tutuklandı.

SEÇİM STANDINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 4'ü bıçakla 8 kişi yaralandı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, BIÇAK KULLANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı bugün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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